Премьер-министр Японии Санаэ Такаити попала в скандал из-за пропуска видеоконференции лидеров «Большой семерки» (G7). Об этом стало известно из публикации издания издание Shukan Gendai.

«Поначалу она откровенно солгала, заявив, что необходимое для онлайн-встречи оборудование не было готово вовремя. На самом деле до этого она выпивала с руководителями Либерально-демократической партии Японии. Наличие человека, который так легко лжет, на посту премьер-министра, создает проблемы даже в дипломатии», — рассказал собеседник издания, пожелавший сохранить анонимность.

По данным журнала, отмена Такаити встречи в последнюю минуту вызвала подозрения в том, что она была пьяна. Отмечается, что видеоконференция состоялась 2 октября.