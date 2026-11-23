Решение SOCAR позволило сохранить стабильные цены на бензин и дизельное топливо в Италии.

Об этом заявил Вице-премьер, министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии Антонио Таяни, выступая сегодня на Азербайджано-итальянском бизнес-форуме в Баку, передает АПА.

Он отметил, что Азербайджан является стратегическим партнёром Италии и важно вывести сотрудничество между двумя странами на более высокий уровень.

Антонио Таяни особо подчеркнул роль Азербайджана в обеспечении Италии энергоресурсами. Он высоко оценил меры, предпринятые SOCAR для предотвращения роста цен на топливо в Италии.

Министр отметил, что SOCAR приняла решение установить определённый потолок цен на бензин и дизельное топливо. Этот шаг позволил гражданам Италии приобретать топливо на автозаправочных станциях по более доступным ценам.

«Это сигнал, который мы высоко ценим. Мы сообщили об этом Президенту, министру и нашим партнёрам в SOCAR. Для нас это не только экономическая политика, но и показатель дружбы и взаимного доверия», — заявил Антонио Таяни.

Итальянский министр добавил, что в сложной международной обстановке Азербайджан и Италия должны продолжать сотрудничество, в частности расширять совместную деятельность в сферах энергетики и обеспечения сырьевыми ресурсами.