Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские военные намеренно повторно атакуют поврежденные объекты энергетической инфраструктуры, дожидаясь начала ремонтных работ.

«Русские ждут, когда там начнут ремонтировать, и атакуют это место во второй раз», – сказал Зеленский в интервью NBC News.

По словам украинского президента, российские военные дожидаются прибытия людей, которые пытаются помочь пострадавшим. Зеленский предупредил, что подобная тактика становится все более распространенной. Он также заявил, что российские военные прибегают даже к третьим ударам, стремясь увеличить число жертв среди гражданских и экстренных служб.

Отдельно президент Украины прокомментировал удары по Крымскому мосту, связав их с российскими атаками на украинские мосты и железнодорожную инфраструктуру. По его словам, Россия давно наносит удары по транспортным объектам Украины, поэтому Киев отвечает на эти действия.

Зеленский предупредил российского президента Владимира Путина, что Крымский мост «в любом случае не устоит».

Кроме того, украинский лидер заявил, что США и Китай могли бы совместно добиться прекращения войны, если бы усилили давление на Москву. По его мнению, Вашингтон и Пекин располагают возможностями повлиять на позицию России с помощью санкций.