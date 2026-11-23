Европейская делегация получила предложение приехать в Москву, однако считает, что дискуссия по безопасности в Европе может начаться только после прекращения огня в Украине. Об этом заявила представитель Еврокомиссии Паула Пинью на брифинге в Брюсселе.

«Мы в курсе этого приглашения, но мы продолжаем фокусироваться на встречах в многостороннем порядке и готовы участвовать [только] в таком формате», — сказала дипломат.

Она добавила, что дискуссия об архитектуре евробезопасности может начаться только с участием стран НАТО и ЕС после остановки боев.