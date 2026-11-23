Иран пригрозил ударами по американским военным базам в Европе, включая объекты в Великобритании, Германии и Болгарии, если Вашингтон использует их для операций против Тегерана. Об этом заявил заместитель председателя комитета по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Аббас Моктадаи в интервью агентству SNN.

«Американская база в Великобритании, Германии или Болгарии для нас не будет ничем отличаться от американской базы в Бахрейне. Даже если территория какой-либо страны будет использована Америкой для действий против Ирана, она может стать целью в рамках ответа Ирана», – сказал он.

По словам Моктадаи, европейские страны ранее заявляли, что не поддерживают США в их действиях против Ирана. Однако впоследствии Вашингтон начал переговоры с рядом европейских государств о возможности использовать их территории и военные базы.

Депутат подчеркнул, что Тегеран заранее предупредил об отсутствии географических ограничений для ответных ударов в случае использования американских баз в любой точке мира.