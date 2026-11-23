Бывший руководитель Megaspeed Элис Хуанг более года поддерживала связь с сотрудником Министерства государственной безопасности Китая, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

По данным издания, Элис Хуанг общалась с представителем китайской спецслужбы с весны 2025 года до осени 2026 года. Этот период частично совпал с ее романтическими отношениями с Дженсеном Хуангом, который в ноябре покинул пост генерального директора Nvidia.

Вместе с тем представители американских разведывательных ведомств сообщили изданию, что деловой партнер Элис Хуанг Кан Вэй, которого нередко представляли как ее мужа, сотрудничал с той же китайской спецслужбой. По данным NYT, ранее эти подробности публично не раскрывались.

Как отмечает издание, контакты Хуанг с китайской разведкой проходили одновременно с деятельностью ее компании Megaspeed International, которая закупала крупные партии передовых чипов Nvidia. Часть оборудования поступала в дата-центры в Юго-Восточной Азии, обслуживавшие китайские технологические компании, в том числе Alibaba. Другие партии, как предполагается, могли нелегально переправляться в Китай в обход американских экспортных ограничений.

При этом власти США пока не пришли к окончательному выводу о том, что Элис Хуанг занималась шпионажем в пользу Китая. Директор национальной разведки США Джей Клейтон заявил изданию, что расследование в отношении Хуанг и ее компании продолжается. Представители Дженсена Хуанга, Nvidia, китайского посольства в Вашингтоне, а также сама Элис Хуанг и Кан Вэй не ответили на запросы NYT.

Дженсен Хуанг возглавлял Nvidia с момента основания и ушел 12 ноября после «шпионского скандала»: его заподозрили в романе с Элис Хуанг — гражданкой КНР, бывшим репортером CCTV и экс-главой Megaspeed International. По данным NYT, американские спецслужбы считают женщину агентом разведки КНР.

После ряда публикаций о «тесных связях» с однофамилицей Хуанг признал измену в многолетнем браке, но не уточнил, с кем именно состоял в отношениях. Вскоре после этого The New York Times со ссылкой на источники в компании сообщила еще об одном романе Хуанга со своей подчиненной, а Reuters обнаружил «третью любовницу» бизнесмена.

Спустя несколько дней после ухода из Nvidia Хуанг заявил о готовности вернуться, если совет директоров сочтет это отвечающим интересам акционеров, сотрудников, компании и США.

За возвращение Хуанга выступили ряд инвесторов и сотрудников. Председатель совета директоров Харви Джонс заявил, что он принял отставку и пока не планирует возвращать Хуанга.