Азербайджан присоединится к Конвенции Совета Европы о противодействии торговле людьми.

Об этом сказал председатель комитета по правам человека Милли Меджлиса Захид Орудж во время обсуждения ежегодного отчета Национального координатора по борьбе с торговлей людьми на сегодняшнем заседании комитетов по правам человека, правовой политике и государственному строительству.

Он отметил, что подготовленный в связи с этим законопроект в настоящее время находится на стадии согласования.

Захид Орудж отметил, что в Азербайджане за период с 2005 по 2024 год за торговлю людьми к ответственности были привлечены 552 женщины и 98 мужчин.