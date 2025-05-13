Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) прогнозирует рост экономики Азербайджана на 3% в 2025 году и 2,5% в 2026 году.

Как говорится в майском выпуске отчета ЕБРР “Региональные экономические перспективы”, основными драйверами роста и в этом году останутся развитие ненефтяного сектора и продолжение государственных инвестиций. Однако банк подчеркивает высокую чувствительность экономики к колебаниям цен на нефть и газ, снижению внешнего спроса, неопределенности в торговой политике и возможным срывам в региональных процессах нормализации.

Согласно отчету, в 2024 году рост экономики Азербайджана ускорился благодаря активному развитию ненефтяных секторов и масштабным государственным инвестициям. Реальный ВВП вырос на 4,1% по сравнению с 1,4% в 2023 году. Рост в ненефтяной части экономики составил 6,2% против 3,7% годом ранее, что было обусловлено оживлением в строительстве, ИКТ, транспорте и туризме.

По оценке ЕБРР, экономическую активность поддерживал рост реальных доходов населения и масштабные инвестиции в инфраструктуру. С марта 2024 года также возобновился рост нефтегазового сектора на фоне увеличения добычи газа для поставок в Европу.