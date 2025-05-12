Турция уверенно движется вперед к цели «Турция без терроризма», и важный порог преодолен.

Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, говоря о роспуске РПК.

«Мы считаем, что этот шаг охватит все расширения организации, включая те, что находятся в Северном Ираке, Сирии и Европе. Вековые планы империалистов получили смертельный удар», — отметил лидер Турции.

«Двери новой эры откроются, как только будет сложено оружие», — добавил Эрдоган, заявив, что сотрудники разведки и соответствующие органы будут внимательно следить за процессом, чтобы избежать любых «дорожных происшествий».