Азербайджан и ЕС обсудили проведение заседания энергетического диалога, поставки природного газа, «зеленой энергии» и водорода в Европу.

Обсуждения состоялись на встрече министра энергетики Азербайджана Пярвиза Шахбазова и генерального директора Еврокомиссии по вопросам расширения и политики восточного соседства (DG ENEST) Герта Яна Купмана.

Шахбазов отметил, что встреча была эффективной с точки зрения обсуждения вопросов, стоящих на повестке дня энергетического партнерства Азербайджан-ЕС:

«Мы обменялись мнениями о поставках природного газа, «зеленой энергии» и водорода в Европу, о развитии существующих и планируемых энергетических коридоров, будущей роли этих проектов в энергетической безопасности, инвестиционных возможностях, а также о следующем заседании энергетического диалога Азербайджан-ЕС».