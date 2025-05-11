В Украине следует разместить несколько тысяч миротворцев, но нет смысла отправлять туда существенный военный контингент западных стран, отметил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью Le Pari sien.

«Ключевой элемент — иметь войска в Украине. <…> Это могли бы быть несколько тысяч, но не сотни тысяч. Смысл не в количестве. <…> Прежде всего, мы здесь для того, чтобы продемонстрировать солидарность», — говорится в его заявлении.

Макрон добавил, что задачей миротворцев в Украине будет также подстраховка резервных сил в воздухе или на стратегических позициях вдали от линии фронта.