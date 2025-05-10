Российская госкорпорация «Роскосмос» заявила, что запущенная к Венере в 1972 году советская станция «Космос-482» упала в Индийском океане.

«Схождение аппарата контролировалось средствами автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве», — сообщается в Telegram-канале «Роскосмоса».

Космическая станция вошла в плотные слои атмосферы в 10:24 по бакинскому времени в 560 км западнее острова Средний Андаман и упала в Индийском океане западнее Джакарты.

Как уточнили в госкорпорации, аппарат хоть и был запущен к Венере, но из-за неисправности разгонного блока остался на высокой эллиптической орбите Земли и постепенно приближался к планете.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время на Землю упадет советский межпланетный космический аппарат весом почти в полтонны. Отмечалось, что он упадет на поверхность нашей планеты примерно между 8 и 14 мая. По расчетам, основанным на параметрах орбиты, область падения обломков почти полностью должна была пройти над территорией Египта, Сирии, Турции и Азербайджана.