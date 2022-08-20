Биологи из Калифорнийского университета нашли нейронные пути, ответственные за страх. Исследование опубликовано в журнале Cell Reports.

По словам ученых, тело отправляет в мозг сигналы о страхе, которые могут приходить в миндалевидное тело, которое играет важную роль в эмоциональных реакциях, мозга разными путями. Исследователи выдвинули новую гипотезу, которая заключается в том, что в передаче тревожных сигналов основную роль играют нейроны с высокой экспрессией CGRP в таламусе и мозговом стволе.

Лабораторным мышам продемонстрировали разные сигналы угроз, которые стимулировали сразу несколько органов. Активность нейронов с высокой экспрессией CGRP записали с помощью метода кальциевой визуализации отдельных клеток (метод фиксирует изменения концентрации ионов кальция внутри клеток), это позволило «подсветить» нейроны, которые активизировались в момент получения сигнала об угрозе.

Кроме того, ученые изучили поведение грызунов, чтобы оценить взаимосвязь между памятью и страхом. Оказалось, что два типа нейронов с высокой экспрессией CGRP передают сигналы в разные, не связанные между собой участки в миндалевидном теле.

Оба типа обрабатывают сообщения об угрозах с помощью зрения, слуха, осязания, обоняния и вкуса. Ученые подчеркнули, что эти же молекулярные пути отвечают за формирование негативного опыта.

По словам исследовательской группы, результаты их исследования можно применять в психиатрии и неврологии для лечения мигреней и психических расстройств.