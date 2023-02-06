Афтершоки землетрясения в Турции могут длиться 1 месяц.

Об этом заявил на пресс-конференции генеральный директор Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной Академии Наук Азербайджана Гурбан Етирмишли, сообщает АПА.

Он сообщил так же, что в практике Центра сейсмологической службы есть два среднесрочных прогноза землетрясений:

«Первый прогноз по поводу землетрясения был сделан 25 ноября 2000 года. В этом предупреждении отмечалось, что в Каспийском море наблюдается высокая сейсмологическая активность. Довести до населения прогноз по поводу землетрясение так же трудно, как и спрогнозировать его. Второе землетрясение было предсказано лично мной в 2012 году. Была активизация в Балакянской зоне, и в мае произошло землетрясение».

Так же он сказал, что в ближайшие дни в Азербайджане не ожидается сильного землетрясения.

Г. Етирмишли отметил, что землетрясение в Турции произошло примерно в 700-800 км от границы с Азербайджаном: «Землетрясение, которое произошло на таком расстоянии, не может пробудить сейсмические очаги в нашей стране. Хотя подземные толчки регистрируются в Азербайджане каждый день. Но большинство из них не ощущаются. Поэтому в ближайшие дни в стране не ожидается сильных толчков».