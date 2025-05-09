Правительство Индии уполномочило командующего армией привлечь территориальную армию — добровольческие резервные формирования — для помощи Вооруженным силам Индии, сообщает агентство Press Trust of India.

Территориальная армия привлекается «для обеспечения необходимой охраны и поддержки регулярной армии», говорится в сообщении. Этот шаг был предпринят в связи с продолжающимся военным конфликтом между Индией и Пакистаном.

Правительство Индии уполномочивает начальника штаба армии призывать «каждого офицера и каждого зачисленного в ТА человека», написало агентство.