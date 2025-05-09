Пять граждан Азербайджана — Тахир Гараев, Ахмед Керимов, Анар Мадатли, Талат Сафаров и Этибар Эйюб вошли в санкционный список Великобритании. Они являются руководителями компании Coral Energy Group (ранее — 2Rivers Group), которую подозревают в содействии обходу санкционных ограничений при транспортировке российской нефти.

Британское правительство утверждает, что Coral Energy Group якобы задействована в торговле российскими углеводородами с использованием танкеров, предназначенных для обхода международных санкций. Эти обвинения стали основанием для включения упомянутых лиц в расширенный санкционный список.

Это следует из документа британского Минфина.

В целом Великобритания расширила санкционный список в отношении России. В него добавлена российская страховая компания «Согласие» и 101 танкер за связи с РФ.

Под ограничения также попала гонконгская BX Energy, занимающаяся созданием аккумуляторов, и независимая торговая компания Nord Axis Ltd. Утверждается, что они участвовали в торговле российскими углеводородами. Санкции также введены против норвежской Romarine AS, предоставляющей услуги по обслуживанию судов. В пресс-релизе говорится, что все эти компании получали выгоду за оказание поддержки российскому правительству.