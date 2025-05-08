Гендерное равноправие расширяет границы: женщины начали работать в качестве помощников машиниста в ЗАО «Азербайджанские железные дороги». Рамида Набиева и Улькер Байрамова стали первыми представительницами этого профессии.

«В октябре прошлого года я сдала экзамен на позицию помощника машиниста, после чего была принята на работу. Я воспринимаю коллектив АЖД как свою семью. Всегда, провожая составы взглядом, мечтала находиться в этой кабине. Слава Богу я добилась желаемого. Я так понимаю, что для женщин нет никаких преград», — сказала Набиева.

Она сказала, что по истечении года работы на этой позиции намерена подать заявку на работу машинистом железнодорожного состава.

Байрамова же прежде была проводницей. Она даже не думала, что когда-нибудь сама станет управлять электричкой.

«Не хочу лгать. Было нелегко, прошли сложную программу практики и, сдав экзамен, получили удостоверение помощника машиниста. Уверена, что наш опыт воодушевит других женщин», — отметила Байрамова.