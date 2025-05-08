На участке новой автодороги Бёюкшор-Пиршаги протяженностью 1,3 км будет временно ограничено движение транспорта в связи со строительством нового путепровода.

Об этом сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.

Сообщается, что ограничения на передвижение будут действовать в течение нескольких часов, начиная с 09:00 10 мая.

В связи с ограничениями движения транспорта водителям в этом районе будет предоставлено комфортное и безопасное передвижение по альтернативному маршруту.

«Водителей просят с пониманием отнестись к проводимым работам, соблюдать требования временных дорожных знаков и правил дорожного движения при движении на указанной территории», — говорится в сообщении ведомства.