Президент США Дональд Трамп планирует объявить в четверг, что Соединенные Штаты заключат торговое соглашение с одной из стран — это станет первой сделкой с начала торговой войны.

Трамп намекнул на новое торговое соглашение в сообщении в социальных сетях в среду вечером, хотя он не уточнил, какая страна участвует в сделке. Однако Politico и The New York Times со ссылкой на свои источники утверждают, что соглашение будет заключено с Великобританией.

«Большая новостная конференция завтра утром в 10:00 в Овальном кабинете, касающаяся крупной торговой сделки с представителями крупной и очень уважаемой страны, первая из многих», — написал Трамп.