Азербайджанский военный аналитик Агиль Рустамзаде в своем тг-канале прокомментировал уничтожение индийских самолетов Пакистаном.

«По истории с индийскими сбитыми самолетами . Несомненно, китайская ракета класса «воздух-воздух» PL-15 прошла проверку боем. Но ведь и на Rafale есть аналогичная ракета Meteor. Обе стороны также обладали самолетами дальнего радиолокационного обнаружения необходимого для ведения дальнего ракетного боя.

Пакистан продемонстрировал лучшую оперативную готовность проведения противовоздушного боя наземными и воздушными компонентами», — отметил эксперт.