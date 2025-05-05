Индийская армия и ее подразделения на границе в штате Джамму и Кашмир получили новую партию российских зенитных ракет и переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) 9К338 «Игла-С». Данный шаг осуществлен для усиления возможностей ПВО на фоне эскалации напряженности с Пакистаном, информирует со ссылкой на источники в Минобороны Индии газета India Today.

Передача вооружений имела место в рамках контракта стоимостью $30 млн на поставку 120 ПЗРК и 400 ракет. Он был заключен «Рособоронэкспортом» и индийским военным ведомством в апреле 2023 года.