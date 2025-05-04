Как сообщалось ранее, 3 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева встретились с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал:

-Ваше превосходительство, глубокоуважаемый господин президент Ильхам Гейдарович.

Глубокоуважаемая Мехрибан ханым.

Перед вами сидит человек, который, видимо, по промыслу божьему, имел возможность посетить большую часть стран мира всего. Какой-то совершенно особый опыт. Причем посещал не просто в какой-то определенный период времени, а на протяжении истории, то есть я могу сравнивать, допустим, положение стран в Африке, Азии, Латинской Америке, Европе на протяжении последних более чем 40 лет. Поэтому могу сказать, что такой большой опыт общения с людьми, с государственными деятелями сформировал какие-то мои убеждения, взгляды на жизнь, на политику. Ну и, что греха таить, не всегда, приезжая в страну, ты чувствуешь себя комфортно, даже вступая в диалог, в общение с главами государств. Потому что есть что-то такое, о чем, может быть, не хотелось бы говорить и вспоминать не хотелось бы. То, что касается Вашей благословенной страны, то всегда как на крыльях сюда летишь.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо.

Патриарх Кирилл: Во-первых, я думаю, что это связано с вашей личностью и, конечно, позвольте мне сказать, и с личностью вашей замечательной супруги. Вот какая-то такая человеческая теплота, неподдельное чувство дружбы. Это очень, то что называется, согревает душу и располагает к такому очень правильному, доверительному, честному диалогу, который всегда между нами и имеет место.

Если говорить о российско-азербайджанских отношениях, то мне кажется, что сейчас все очень неплохо развивается. Дай бог, чтобы и дальше так было. Покидая Москву, я имел возможность с Владимиром Владимировичем встретиться. Он очень тепло тоже о Вас сказал хорошие, правильные слова. Просил передать приглашение на 80-летие, чтобы Вы, может быть, могли бы посетить Москву с тем, чтобы отметить эту важную дату. Наш президент тоже не склонен к тому, чтобы во имя политеса менять свои убеждения. Он либо промолчит, либо что-то такое прямо скажет. Имея опыт общения с Владимиром Владимировичем, могу сказать, что в его словах я почувствовал такую искреннюю симпатию и такую открытость, и могу об этом свидетельствовать. Поэтому надеемся, что Вы сможете посетить Москву в связи с этой выдающейся датой — 80-летием Победы над страшным врагом.