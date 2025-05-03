Ограничения на подачу электроэнергии на станции «Ази Асланов» и «Халглар Достлугу» Бакинского метрополитена полностью сняты. В связи с этим дизельные генераторы переведены в режим ожидания, сообщают в ЗАО «Бакинский метрополитен».

После устранения задержек в движении поездов, они вновь следуют по расписанию. Станции метро вернулись к обычному режиму работы.

Напомним, что ранее в электроснабжении высоковольтных линий станций Бакинского метрополитена возникли перебои, из-за чего пассажиры вынуждены были ожидать в остановившихся поездах.