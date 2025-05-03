Страны ОПЕК+ могут добывать сейчас гораздо больше нефти, но сдерживают уровни производства. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе встречи восьми стран ОПЕК+.

«И Россия, и Саудовская Аравия, и Объединенные Арабские Эмираты, и Кувейт — все могли бы сегодня гораздо больше добывать. И у нас есть потенциальные месторождения и графики разработки месторождений, однако мы сдерживаем добычу», — сказал он.

Новак добавил, что торговые войны и экономический рост ниже прогноза повлияют на обеспечение спроса на нефть в мире.

Восемь стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, с начала 2024 года придерживались добровольных сокращений добычи на 2,2 млн б/с для балансировки нефтяного рынка. С апреля 2025 года эти страны начали постепенно возвращать сокращенные баррели на рынок.