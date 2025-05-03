В электроснабжении высоковольтных линий станций бакинского метро «Ази Асланов» и «Халглар достлугу», возникли перебои.

Как сообщает Minval со ссылкой на ЗАО «Бакинский метрополитен», из-за возникших перебоев были немедленно подключены дизельные генераторы метрополитена, обеспечивающие питание поездов на этом участке.

В результате на линии наблюдаются частичные задержки в движении поездов. При этом станции метро продолжают работать в штатном режиме.

Пассажиров просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации, соблюдать правила пользования метро и требования безопасности.