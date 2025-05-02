Системы поддержки сельского хозяйства в Азербайджане требуют пересмотра. Об этом заявил заместитель министра экономики Самед Баширли в ходе панельной дискуссии на тему «Обзор развития агробизнеса в Азербайджане», прошедшей в рамках IV Форума по развитию агробизнеса в Баку.

Заместитель министра отметил, что для дальнейшего развития сельского хозяйства наряду с уже существующими механизмами поддержки, необходимо внедрять новые виды поощрения и финансовые инструменты.

Он подчеркнул, что, помимо фискальных стимулов, важно усилить логистическую поддержку, страхование и институциональное сотрудничество для экспорта продукции на внешние рынки. «Наша система стимулирования должна учитывать проблемы климата, а также должна быть ориентирована на экономии водопользования и инновациях».

Замминистра заявил, что изменение климата делает неизбежными реформы в аграрной политике: «До сих пор основное внимание уделялось повышению производительности и урожайности. Но в будущем главной целью должна стать устойчивость и сохранение ресурсов. На первый план должны выйти возделывание засухоустойчивых культур и эффективное использование воды».