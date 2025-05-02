Азербайджан продолжает формировать правовую и институциональную основу для более активного участия в международных углеродных рынках.

Об этом заявил представитель президента по вопросам климата Мухтар Бабаев, выступая на IV Форуме по развитию агробизнеса в Баку.

По его словам, это откроет новые возможности для привлечения «зелёных» инвестиций и внедрения низкоуглеродных технологий в сельском хозяйстве.

Бабаев также подчеркнул значимость тем, обсуждаемых на форуме, для построения устойчивого аграрного сектора в условиях изменения климата.

Между тем, заместитель регионального директора ФАО по Европе и Центральной Азии Набил Ганги отметил, что инновационные подходы уже дают ощутимые результаты в сельском хозяйстве Азербайджана.

Современное аграрное производство в стране развивается в соответствии с международными стандартами, внедряются устойчивые технологии, а также усиливается продовольственная безопасность.

«Передовые сельскохозяйственные практики применяются в соответствии с международными стандартами, обеспечивая безопасность, устойчивость и экологичность производства продуктов питания. Современные технологии активно внедряются, чтобы повысить продуктивность и эффективность. Расширение устойчивых ирригационных систем также способствует сохранению ресурсов на фоне климатического стресса», — сказал представитель ФАО.

По его словам, различные инициативы Азербайджана в рамках COP29 усилили значимость устойчивого развития и роли инноваций в агросекторе.