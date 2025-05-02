В Ходжалы — новая страшная находка. У дороги на Аскеран обнаружено массовое захоронение. По предварительным данным, здесь найдены останки семи человек. В основном, как полагают эксперты, это женщины. По всей видимости, жители Ходжалы и жертвы Ходжалинского геноцида. И самое страшное — перед смертью они подвергались пыткам.

Пытки вне закона в любой ситуации — это аксиома современного гуманитарного права. Впрочем, начистоту говоря, если «жёсткому допросу» в боевой обстановке подвергают ценного «языка» или схваченного живым террориста — оправдать это в любом случае нельзя, но можно хотя бы попытаться объяснить: хотели, мол, выбить ценную и очень важную информацию… Но какую ценную и важную информацию армянские боевики хотели получить от этих несчастных женщин?!

После Ходжалинского геноцида прошло уже 33 года. Ходжалы освобождён от армянской оккупации. Он отстраивается заново. Сюда уже возвращаются уцелевшие жители и их потомки. Но именно сегодня трагедию в информационном пространстве словно прокручивают заново. На «Азербайджанском Нюрнбергском трибунале» обвиняемые проговариваются о деталях жесточайшей расправы над мирным населением. А во время вполне мирных строительных и восстановительных работ обнаруживаются массовые захоронения — никак не обозначенные. Верный признак, что тела просто свалили в яму и «прикопали». Именно так поступают преступники, пытаясь замести следы.

Понятно, что впереди — подробная экспертиза и, главное, идентификация. И семьи, пережившие ту ужасную ночь 26 февраля 1992 г., наконец-то получат возможность просто похоронить своих близких. И это — если есть живые родственники. Восемь семей в Ходжалы, напомним, были уничтожены полностью. И есть семьи, откуда выжил только один человек…

И это не просто материальные свидетельства трагедии Ходжалы. Это — вещественные доказательства преступлений. Нет, конечно, мы знали и о страшной судьбе пропавших без вести, и о «пыточных концлагерях», один из которых располагался в селе Эдилли, и о многом другом. Но одно дело — рассказы и воспоминания. И совсем другое — такие вот жуткие находки.

И после каждой такой страшной находки — одна и та же мысль: вот сюда, к этому «раскопу» с человеческими костями, надо привозить журналистов, дипломатов, экспертов… Чтобы они воочию убедились, кто творил в Карабахе геноцид и этнические чистки. И как геноцид и этнические чистки выглядят на самом деле. Особенно тех, кто готов повторять состряпанные в армянской и околоармянской тусовке мифы об «этнических чистках карабахских армян».

Только вот в чём дело. Мы живём в XXI веке. Это в начале прошлого века, во время Первой мировой войны, можно было спрятаться за фразы: «Мы не знали, что на самом деле творилось в Баку в марте 1918 года». Или уверения жителей немецких городов в 1945 году в стиле: «Мы ничего не знали». Сегодня есть интернет. Есть доступ к практически любой информации, возможность её сравнить и оценить. И на этом фоне готовность повторять армянские фейки об «этнических чистках» и не видеть реальных этнических чисток — это уже не «незнание», которое, впрочем, не освобождает от ответственности. Это сознательный выбор стороны.

Возможно, юридической и правовой ответственности за такой «выбор», ну, за вычетом его коррупционной составляющей, не предусмотрено. Но моральная и политическая ответственность существует. И сегодня от неё уже не спрятаться.