В Ходжалы обнаружены останки семи пропавших без вести мирных жителей, сообщает корреспондент «Минвала», работающий на месте событий.

Как сообщил корреспонденту Minval.az заместитель руководителя рабочей группы Государственной комиссии по делам военнопленных и пропавших без вести граждан Эльдар Самедов, в ходе строительно-восстановительных работ, проведённых в текущем году на освобождённых от оккупации территориях, были обнаружены два массовых захоронения. По его словам, по результатам предварительного осмотра останков, перед смертью погибшие подвергались пыткам.

Также в Госкомиссии сообщили, что все обнаруженные останки принадлежат гражданским лицам, в основном женщинам.