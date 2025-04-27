На участке Лянкяранского пограничного отряда семь человек попытались нарушить государственную границу со стороны Ирана. Пограничный наряд потребовал остановиться и открыл предупредительный огонь, но нарушители оказали вооружённое сопротивление.

В ответ был применён огонь на поражение — один из нападавших нейтрализован, трое скрылись. Позднее совместно с полицией задержаны ещё трое — жители Балакенского района.

На месте обнаружено более 51 килограмма наркотиков и большое количество психотропных таблеток.

По факту продолжаются следственные мероприятия. Проведена встреча с иранской стороной.