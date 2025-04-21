В рамках контрольных мероприятий, проводимых Агентством продовольственной безопасности Азербайджана, были отобраны и подвергнуты экспертизе образцы 56 тонн томатной продукции, импортируемой из Туркменистана ООО Katora 44.

В результате лабораторного исследования образцов в партиях продукции выявлен вирус коричневой морщинистости плодов томата.

Принято решение о вывозе партий продукции с таможенной территории или их уничтожении. В настоящее время по выявленному случаю приняты соответствующие меры в соответствии с законодательством, наложены ограничения на предприятие-производителя, а также направлено уведомительное письмо в соответствующий орган Туркменистана о проведении санитарных мероприятий в хозяйстве, где выявлен вирус.