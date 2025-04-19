За первый квартал 2025 года объем вложений из-за рубежа в основной капитал Азербайджана составил 950,1 млн манатов, что на 21,1% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Впервые лидером по инвестиционной активности в марте стали Объединённые Арабские Эмираты.

По данным Госкомстата, на долю инвесторов из ОАЭ, а также Великобритании, Турции, Швейцарии, России, США, Японии, Ирана, Франции, Венгрии и Индии пришлось 98,7% всех иностранных вложений, или 936,5 млн манатов.

Отмечается, что в марте текущего года ОАЭ впервые обогнали Великобританию по объёму инвестиций в азербайджанскую экономику и заняли первое место в списке зарубежных инвесторов за январь-март.

Всего же за первые три месяца 2025 года в основной капитал Азербайджана было направлено 3 млрд 467,7 млн манатов, что на 10,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Снижение инвестиций зафиксировано как в нефтегазовом секторе (–24,2%), так и в ненефтегазовом (–2,4%).