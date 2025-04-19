Азербайджан в январе-марте 2025 года направил из госбюджета 2,028 млрд манатов ($1,19 млрд по текущему курсу) на укрепление обороноспособности и национальную безопасность.

По данным Министерства финансов, тем самым план по финансированию расходов в отчетном периоде выполнен на 120,8%.

«В целом, удельный вес расходов на оборону и нацбезопасность в январе-марте 2025 года составил 25% всех бюджетных расходов за квартал», — подчеркнули в Минфине страны.

Как сообщалось ранее, в госбюджете Азербайджана на 2025 год расходы на оборону и нацбезопасность на 2025 год предусмотрены на уровне 8,555 млрд манатов ($5,032 млрд по текущему курсу), или 20,7% всех расходов.

Бюджетные расходы на эти цели в 2024 году составили 6,562 млрд манатов ($3,86 млрд), на 12% выше показателя 2023 года.