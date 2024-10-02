Уполномоченный по правам человека парламента Украины Дмитрий Лубинец заявил о пропавших без вести в Украине гражданах Азербайджана.

На панели «Защита права семей узнать правду и удовлетворение их потребностей» в Баку он отметил, что в результате войны с Россией возникли большие трудности в получении информации:

«Украина — одна из стран, которая в настоящее время сталкивается с проблемой пропавших без вести и ищет решения. Азербайджан — одна из стран, лучше остальных понимающих нас. Есть граждане Азербайджана, пропавшие без вести в Украине в результате войны. Мы должны найти информацию вместе. Я жду от вас поддержки. Мы действительно должны быть обеспокоены этим вопросом».