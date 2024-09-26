Баку и Пекин обменялись мнениями по военно-техническому сотрудничеству (фото)

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В последний день 5-й юбилейной Азербайджанской международной оборонной выставки «ADEX» руководство министерства обороны посетило Бакинский Экспо-Центр.

Об этом говорится в сообщении минобороны Азербайджана.

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с руководящим составом китайской национальной корпорации импорта и экспорта точного машиностроения (CPMIEC).

На встрече состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам совместного военно-технического сотрудничества и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.