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Пятьдесят граждан Азербайджана застряли в Сербии (видео)

Пятьдесят граждан Азербайджана застряли в Сербии (видео)

Посольство Азербайджана в Сербии обратилось в местные правоохранительные органы для расследования дела обманутых азербайджанцев, сообщили Minval.az в дипмиссии.

Отметим, что в социальных сетях распространились видеокадры, на которых запечатлены мужчины – граждане Азербайджана, застрявшие в сербском аэропорту. Сообщается, что одна из компаний, обещая трудоустроить порядка 50 азербайджанцев, вывезла их в Сербию и бросила там на произвол судьбы. За свои сомнительные услуги с каждого человека мошенники получили по 3 тыс. манатов, других деталей этой аферы нет.

Между тем, в посольстве отметили, что знают о кадрах и уже занимаются данным вопросом. Данная съемка произведена около 10 дней назад, уточнили там. Несмотря на это, пока никто из наших соотечественников лично за помощью в дипмиссию не обращался. Тем не менее в последнее время азербайджанцы периодически обращаются в посольство с похожими жалобами. Больше всего жалоб в дипмиссию приходит из Черногории, где у Азербайджана также есть свое диппредставительство. Соотечественникам, ставшим жертвами мошенников, предоставляются все необходимые правовые услуги, сказали в Посольстве Азербайджана в Сербии.

Зарина Оруджалиева

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