Баку и Анкара развивают военно-технические связи (фото, видео)

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24 сентября в рамках 5-й юбилейной Азербайджанской международной оборонной выставки «ADEX», проходящей в Бакинском Экспо-Центре, министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с министром национальной обороны Турецкой Республики Яшаром Гюлером.

Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

На встрече в расширенном составе принимали участие первый заместитель министра обороны Азербайджанской Республики – начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев, заместитель министра обороны – генеральный директор Агиль Гурбанов, исполняющий обязанности заместителя министра обороны – командующего ВВС генерал-лейтенант Намиг Исламзаде, советник министра обороны генерал-полковник Бахтияр Эрсай, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Турецкой Республики генерал армии Метин Гюрак, командующий Военно-морскими силами адмирал флота Эрджюмент Татлыоглу, командующий Сухопутными войсками генерал армии Сельчук Байрактароглу, командующий ВВС генерал армии Зия Джемаль Кадыоглу, посол Турции в Азербайджане Джахит Багджи и другие официальные лица.

На встрече было отмечено, что азербайджано-турецкие отношения основаны на дружбе, братстве и стратегическом союзе. Было выражено удовлетворение текущим состоянием двустороннего сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной и военно-медицинской областях, проведен широкий обмен мнениями о перспективах развития двусторонних отношений, по вопросам региональной безопасности и по другим вопросам.

Затем генерал-полковник З.Гасанов встретился с делегацией, возглавляемой председателем Комитета оборонной промышленности Администрации президента Турецкой Республики Халуком Гёргюном.

На встрече с участием глав нескольких ведущих военно-промышленных компаний Турции, была выражена уверенность в том, что совместные военно-технические проекты еще больше повысят обороноспособность двух братских стран. Стороны также обсудили новые перспективы сотрудничества.

На проведенных встречах была особо отмечена важность наращивания совместного производства с применением технологических инноваций. Была высоко оценена 5-я юбилейная Азербайджанская международная оборонная выставка «ADEX».

По итогам обеих встреч было подписано несколько договоров о военно-техническом сотрудничестве.