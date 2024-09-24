Валютные резервы почти в 14 раз превосходят внешний госдолг Азербайджана

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Стратегические валютные резервы Азербайджана достигли отметки в 73 млрд долларов США, что составляет 100% от ожидаемого валового внутреннего продукта (ВВП) на конец текущего года и почти в 14 раз превосходит внешний государственный долг страны.

Согласно информации Кабинета министров, об этом премьер-министр Али Асадов заявил в ходе обсуждения проектов государственного и сводного бюджетов.

«Прямой внешний государственный долг страны находится на низком уровне. На 1 сентября этого года его размер составлял 5,3 млрд долларов, что соответствует 7,5% от ВВП», – подчеркнул А.Асадов.