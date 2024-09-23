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Баку и Москва обменялись мнениями по климатической повестке

Баку и Москва обменялись мнениями по климатической повестке

Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Вершинин и заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчин Рафиев обсудили климатическую повестку в преддверии COP29, говорится в сообщении МИД РФ.

«22 сентября «на полях» недели высокого уровня 79-й сессии ГА ООН состоялась беседа заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинина с заместителем министра иностранных дел Азербайджана Я.Рафиевым.

Состоялся обмен мнениями по климатической повестке в преддверии 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата – под председательством Азербайджана (РКИК ООН, 11-22 ноября, Баку)»,- говорится в сообщении.

Как отмечается, обсуждены также актуальные вопросы проходящего в Нью-Йорке ооновского «Саммита будущего», необходимость поиска эффективных решений для стоящих перед развивающимися странами задач.

«В этом контексте отмечены сбалансированные установки одобренного на Саммите «Пакта будущего» – по развитию природоохранного и энергетического сотрудничества, которые соответствуют межправительственным решениям, принятым па площадке РКИК ООН»,- заявили в ведомстве.

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