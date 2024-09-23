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Главное Экономика

AЖД предложит клиентам новую ценовую политику

AЖД предложит клиентам новую ценовую политику

AЖД переходят на новую ценовую политику на внутригосударственных маршрутах с 1 ноября.

Об этом сказал глава департамента пассажирских перевозок «Азербайджанских железных дорог» (AЖД) Азер Фараджев на брифинге для представителей СМИ, посвященном нововведениям в сфере услуг.

По его словам, в соответствии с новой ценовой политикой цены на билеты могут меняться в зависимости от спроса.

«Благодаря передовым технологиям, интегрированным в систему продажи билетов, пассажиры могут отслеживать цены в режиме реального времени и выбирать наиболее подходящее время в пути. Пассажиры, которые за 25-30 дней до поездки приобрели билет в пункт прибытия и в обратном направлении, смогут воспользоваться скидкой в 15%», – заявил он.

Он сказал, что новая ценовая политика предоставляет клиентам более широкий выбор.

«Если говорить о мировом опыте, «Российские железные дороги» используют стратегию динамичного ценообразования на маршрутах с высоким спросом, «Белорусские железные дороги» предлагают бронирование и скидки в непиковое время, во многих европейских странах цены варьируют в зависимости от времени покупки билета, процента заполняемости и выбора места. Пассажиры AЖд также смогут получить скидки, заранее спланировав поездку по внутренним направлениям. Цены определяются в зависимости от таких факторов, как время покупки билета, день недели, направление поездки», – отметил он.

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