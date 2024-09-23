Объем госдолга Франции превысил €3 трлн

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Государственный долг Франции превысил €3 трлн, экономика страны находится в крайне сложной ситуации. Об этом заявил премьер-министр республики Мишель Барнье в эфире телеканала France 2.

«Наша страна переживает крайне тяжелую ситуацию, – отметил он. – Долг Франции составляет €3 трлн, на его обслуживание уходит более €50 млрд в год».

По данным канала, госдолг Франции составляет почти €3,16 трлн.

Барнье подчеркнул, что «правительство не допустит ни роста госдолга, ни снижения экологических требований». Правительство будет стремиться к контролю за расходами, сохранит пенсионную реформу, добавил он. Приоритетное внимание, по его словам, будет уделено системе здравоохранения и контролю за иммиграцией.

Глава правительства не исключил повышения налогов на доходы наиболее состоятельных французов. «Я не буду исключать, что от наиболее обеспеченных сограждан может потребоваться участие в мерах по нормализации экономической ситуации», – отметил он.