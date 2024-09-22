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В США откроют инвестфонд для развития ИИ

В США откроют инвестфонд для развития ИИ

BlackRock совместно с Microsoft готовится запустить инвестиционный фонд объемом более $30 млрд для развития инфраструктуры искусственного интеллекта. Об этом сообщает Financial Times.

Крупные инвесторы объединяют усилия для финансирования энергетической и цифровой инфраструктуры, необходимой для развертывания технологий искусственного интеллекта (ИИ). Речь идет о новом фонде под названием Global AI Investment Partnership, который планирует привлечь до $30 млрд в виде инвестиций в акционерный капитал и дополнительно до $70 млрд через долговое финансирование.

Как отмечает генеральный директор BlackRock Ларри Финк, мобилизация частных капиталов для создания инфраструктуры ИИ, такой как дата-центры и энергетические объекты, открывает долгосрочные инвестиционные возможности на триллионы долларов.

Эксперты Международного энергетического агентства подчеркивают стремительный рост энергопотребления дата-центрами. По их оценкам, глобальное потребление электроэнергии этими объектами может превысить 1000 тераватт-часов уже к 2026 году, что более чем вдвое превышает показатели 2022 года.

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