Россия потеряла в Украине еще 74 единицы бронетехники

За последние сутки с 21 на 22 сентября, потери россиян на фронте составили 1500 солдат, 52 боевые бронированные машины и две реактивные системы залпового огня.
Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.09.24 ориентировочно составили:
личного состава – около 642 420 (+1500) человек ликвидировано;
танков – 8768 (+22) ед;
боевых бронированных машин – 17 222 (+52) ед;
артиллерийских систем – 18 333 (+63) ед;
РСЗО – 1195 (+2) ед;
средства ПВО – 949 ед;
самолетов – 369 ед;
вертолетов – 328 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня – 15 628 (+67) ед;
крылатых ракет – 2595 ед;
кораблей/катеров – 28 ед;
подводных лодок – 1 ед;
автомобильной техники и автоцистерн – 25 023 (+57) ед;
специальной техники – 3144 (+19) ед.