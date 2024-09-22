Россия потеряла в Украине еще 74 единицы бронетехники

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За последние сутки с 21 на 22 сентября, потери россиян на фронте составили 1500 солдат, 52 боевые бронированные машины и две реактивные системы залпового огня.

Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.09.24 ориентировочно составили:

личного состава – около 642 420 (+1500) человек ликвидировано;

танков – 8768 (+22) ед;

боевых бронированных машин – 17 222 (+52) ед;

артиллерийских систем – 18 333 (+63) ед;

РСЗО – 1195 (+2) ед;

средства ПВО – 949 ед;

самолетов – 369 ед;

вертолетов – 328 ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 15 628 (+67) ед;

крылатых ракет – 2595 ед;

кораблей/катеров – 28 ед;

подводных лодок – 1 ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 25 023 (+57) ед;

специальной техники – 3144 (+19) ед.