Украина готова к проведению четырёхсторонней встречи с участием Украины, Европы, США и России для обсуждения прекращения войны. Киев рассчитывает организовать переговоры до Рождества, 25 декабря, однако надеется, что они состоятся раньше. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Мы должны сделать всё, чтобы обеспечить скорейшее проведение четырёхсторонней встречи — между Украиной, Европой, Америкой и Россией. Мы готовы сделать это буквально уже завтра», — сказал он.

21 ноября Зеленский сообщил, что сроки следующих переговоров в таком формате зависят от того, когда США согласуют повестку дня со всеми участниками.