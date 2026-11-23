В Азербайджане наблюдается активность граждан в процессе регистрации на хадж. Однако паломникам рекомендуют не откладывать оформление документов, поскольку регистрация в этом году может завершиться раньше, обычного.

Об этом Minval сообщил начальник отдела внешних связей УМК и ответственный за электронную систему хаджа Вусал Джахангирли.

По его словам, основная цель сейчас — побудить граждан своевременно пройти регистрацию, поскольку Министерство хаджа Саудовской Аравии планирует завершить регистрационный процесс раньше, чем в предыдущем году.

Джахангирли также отметил, что все визы для паломников должны быть оформлены до конца месяца Рамазан, который, предположительно, завершится в начале марта 2027 года.

Отметим, что места на хадж для граждан Азербайджана ограничены. К настоящему времени оформлено 50 % заявок от прошлогодней квоты. Также квота на хадж для Азербайджана в 2026 году составляла 1 150 мест.