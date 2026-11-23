Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после нарушения Россией Будапештского меморандума Киеву фактически посоветовали не оказывать сопротивления. По его словам, это привело к захвату Крыма и началу конфликта в Донбассе.

«Будапештские заверения оказались пустыми словами. Россия просто нарушила собственные обязательства по подписанным соглашениям. А что произошло тогда? Украине сказали: «Не сопротивляйтесь». В результате Россия захватила Крым и начала войну в Донбассе», — заявил Зеленский.

Он считает, что произошедшее лишь усилило стремление Москвы к дальнейшей агрессии и эскалации, что в итоге привело к полномасштабной войне. При этом Зеленский подчеркнул, что российский план не сработал.