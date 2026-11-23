Россия вправе использовать все имеющиеся средства для обеспечения национальной безопасности, включая ядерное оружие. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Медведев отметил, что на данный момент необходимости в применении Россией ядерного оружия в ходе конфликта не возникало, несмотря на то, что Киев и западные страны, по его утверждению, уже создавали формальные поводы для этого.

«Массированное использование неядерных средств, вызывающее катастрофы, делает возможным упреждающий ядерный удар РФ. Тайные или скрытые поставки ядерного оружия Западом Киеву вызовут законный превентивный ядерный удар со стороны России», — заявил зампред Совбеза РФ.

Он также подчеркнул, что условия и правовые основания для применения российского ядерного оружия чётко определены.