Партнерство между Европейским союзом и Азербайджаном должно стать возможностью для укрепления конкретных отношений. Мы считаем, что Евросоюз должен подходить к этим отношениям не только с бюрократической, но и с политической точки зрения.

Об этом заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни на совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым, передает АПА.

Министр отметил, что Италия также будет стремиться содействовать решению возможных проблем между Азербайджаном и Европейским союзом.