Партнерство между Европейским союзом и Азербайджаном должно стать возможностью для укрепления конкретных отношений. Мы считаем, что Евросоюз должен подходить к этим отношениям не только с бюрократической, но и с политической точки зрения.
Об этом заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни на совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым, передает АПА.
Министр отметил, что Италия также будет стремиться содействовать решению возможных проблем между Азербайджаном и Европейским союзом.
«То же самое относится и к НАТО. Поэтому мы считаем, что партнерство между НАТО и Азербайджаном также должно укрепляться. В связи с этим мы сделаем все от нас зависящее, поскольку убеждены, что Азербайджан, выполняя свою миротворческую роль, может сыграть важную роль в обеспечении безопасности Европы.
Достигнутое основное соглашение о мире с Арменией является шагом в этом направлении. Это завершение одной эпохи. В то же время стремление к стабильности и стабильность отдельной страны служат гарантией безопасности как для Европы, так и для НАТО. То же самое относится и к Италии. Стабильность в любой стране является одним из основных условий для создания благоприятного инвестиционного климата», — отметил глава МИД.