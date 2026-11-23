Армения отказывается от логики Декларации о независимости от 23 августа 1990 года, чтобы перейти от конфронтации к мирной политике. Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян, комментируя положения проекта новой Конституции страны.

По его словам, статья 8 нового проекта Конституции закрепляет обеспечение мира в качестве цели внешней политики Армении.

Пашинян подчеркнул, что этот курс не является результатом внешнего давления или уступкой другим государствам. По его словам, речь идёт о долгосрочной стратегии развития страны.

«Наша цель — превратить Республику Армения из приграничного окопа в перекрёсток мира», — заявил премьер.

Он также отметил, что Армения намерена иметь армию, способную самостоятельно защищать неприкосновенность государственных границ и международно признанной территории страны.