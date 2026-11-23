После принятия новой Конституции Армения не только подпишет мирное соглашение, но и обретёт прочный мир. Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян.

Он подтвердил, что из проекта Основного закона исключена Декларация о независимости от 23 августа 1990 года.

«Цель внешней политики Армении — обеспечение мира. Да, этот документ отвергает логику Декларации независимости, то есть логику конфликта. С принятием новой Конституции не только будет подписан и ратифицирован мирный договор, но и будет обеспечен институциональный мир», — пояснил Пашинян.

В опубликованном проекте также изменена формулировка, регулирующая отношения государства и Армянской апостольской церкви (ААЦ). Если действующая Конституция предусматривает, что эти отношения «могут регулироваться законом», то новая редакция устанавливает, что они «регулируются законом».

Изменение внесено на фоне продолжающегося противостояния властей и церкви.